Bayer Aktie News: Bayer am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 56,82 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'808 Punkten liegt. Bei 56,96 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,52 EUR. Bisher wurden heute 317'011 Bayer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 57,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 1,80 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,64 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 113,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Bayer gewährte am 03.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,98 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.05 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.66 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte Bayer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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