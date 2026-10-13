Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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13.10.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 44,15 EUR zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,15 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'296 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 44,86 EUR. Bei 44,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 839'262 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,13 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 71,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10.87 Mrd. EUR gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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