Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’928 0.4%  SPI 19’725 0.4%  Dow 51’892 0.1%  DAX 25’269 0.0%  Euro 0.9321 0.1%  EStoxx50 6’172 -0.5%  Gold 4’168 -0.1%  Bitcoin 69’529 2.0%  Dollar 0.8328 -0.2%  Öl 105.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Givaudan1064593Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Aktien von Samsung, SK hynix und Softbank unter Druck: Bekommt die KI-Rally Risse?
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
LSEG-Aktie unter Druck: Milliardendeal mit Octus im Raum
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag gesucht

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 44,15 EUR zu.

Bayer
41.31 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,15 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'296 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 44,86 EUR. Bei 44,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 839'262 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,13 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 71,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10.87 Mrd. EUR gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet

Aktien von BASF, Bayer & Syngenta im Blick: Demonstrationen gegen 'Agrochemie' in Frankreich und der Schweiz

Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4373 19.03.2027 155881333
Long 12.2497 18.06.2027 157879015
Long 416.7799 19.03.2027 157965337
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1933 11.30 158090144
Long 12.2497 5.32 161358094
Long 14.3618 4.10 161756871
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3105 11.95 160632551
Short 11.8998 4.79 160632550
Short 23.1384 0.79 161756887
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -35.07 150862850
Long 8 -26.12 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:14 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’563.43 19.83 S6CB3U
Short 14’885.68 13.61 SD2BJU
Short 15’403.27 8.98 SLWB8U
SMI-Kurs: 13’927.50 13.10.2026 16:15:43
Long 13’420.66 19.55 S1B77U
Long 13’124.71 13.88 S5BOUU
Long 12’573.64 8.98 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 40.97 2.97% Bayer

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.