Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Dienstagmittag an Boden
Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 44,79 EUR.
Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 44,79 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'406 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 44,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 389'907 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,38 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,44 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet
Aktien von BASF, Bayer & Syngenta im Blick: Demonstrationen gegen 'Agrochemie' in Frankreich und der Schweiz
Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Dienstagmittag an Boden (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachgebende Ölpreise stützen: SMI fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt ebenfalls aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.