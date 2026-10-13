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13.10.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 44,79 EUR.

Bayer
41.73 CHF 2.63%
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Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 44,79 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'406 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 44,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 389'907 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,38 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,44 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 4167.106 18.12.2026 157965331
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.039 11.26 158090144
Long 11.8997 5.28 161358094
Long 13.883 4.06 161756871
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4075 12.00 160632551
Short 11.8997 4.84 160632550
Short 24.4993 0.84 161756887
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