Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag um Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die Bayer-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 38,47 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 24'105 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 38,95 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,27 EUR nach. Bei 38,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114'875 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2026 auf bis zu 49,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 22,72 Prozent niedriger. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 22,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Bayer liess sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.44 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.73 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Bayer am 04.08.2026 vorlegen. Bayer dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie steigt: Ergebnisentwicklung überrascht positiv

Analyse: Barclays Capital bewertet Bayer-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Overweight-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.