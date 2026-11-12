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12.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 56,44 EUR.
Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 56,44 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'704 Punkten liegt. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,38 EUR nach. Bei 57,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 924'236 Bayer-Aktien gehandelt.
Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 2,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,64 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 03.11.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,56 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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