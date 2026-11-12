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12.11.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 57,26 EUR.

Bayer
52.06 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 57,26 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,84 EUR an. Bei 57,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 483'970 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 57,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 1,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -6,39 Prozent auf 10.05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 08.03.2028.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 19.3438 2.21 162946236
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0866 10.20 157882341
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06.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
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