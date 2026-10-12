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12.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 43,73 EUR.

Bayer
41.01 CHF 1.98%
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Die Bayer-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,73 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'210 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 43,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 43,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62'199 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,30 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 41,05 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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