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12.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 43,78 EUR.

Bayer
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Bei der Bayer-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,78 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'294 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 43,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 43,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,93 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 452'122 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 23,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 41,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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