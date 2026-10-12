Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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12.10.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 43,68 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 43,68 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'209 Punkten steht. Die Bayer-Aktie sank bis auf 43,57 EUR. Bei 43,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 261'696 Bayer-Aktien.
Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 18,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,98 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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