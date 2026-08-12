Bayer Aktie News: Bayer stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,94 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'457 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,05 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 48,92 EUR. Bei 48,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52'662 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,49 EUR am 13.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.41 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bayer-Aktie fester: Gericht verschiebt Anhörung zum Glyphosat-Vergleich