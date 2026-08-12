Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’809 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’422.0 1.2%  Bitcoin 51’554 0.0%  Dollar 0.8124 0.2%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Virgin Galactic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Bayer Aktie News: Bayer stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Mit einem Wert von 48,94 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bayer
44.95 CHF -2.06%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,94 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'457 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,05 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 48,92 EUR. Bei 48,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52'662 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,49 EUR am 13.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.41 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bayer-Aktie fester: Gericht verschiebt Anhörung zum Glyphosat-Vergleich

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3554 19.03.2027 154716298
Long 12.3733 19.03.2027 155003798
Long 228.9059 18.09.2026 157965328
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1645 11.35 158162028
Long 11.7388 5.85 158525076
Long 22.8906 1.46 159476102
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0637 12.55 158162486
Short 8.638 7.71 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.87 133085688
Long 8 -12.36 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten