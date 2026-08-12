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12.08.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag südwärts

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 48,55 EUR.

Bayer
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Um 16:28 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 48,55 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'422 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,50 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 48,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 687'938 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,06 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 25,49 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 47,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Am 12.05.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,83 Prozent auf 13.41 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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