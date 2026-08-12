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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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12.08.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag billiger

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag billiger

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 48,82 EUR ab.

Bayer
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Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 48,82 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'505 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie sank bis auf 48,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 406'150 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,45 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,49 EUR am 13.08.2025. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 91,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.05.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.41 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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