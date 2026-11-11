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11.11.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag kaum verändert
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 57,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Bayer-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 57,10 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'627 Punkten steht. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,26 EUR aus. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 56,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,78 EUR. Bisher wurden heute 55'542 Bayer-Aktien gehandelt.
Am 10.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 1,18 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2025 Kursverluste bis auf 26,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,94 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 08.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,56 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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