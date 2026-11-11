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11.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 56,78 EUR.
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 56,78 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'589 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,26 EUR nach. Bei 56,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 582'469 Bayer-Aktien umgesetzt.
Am 10.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 1,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2025 bei 26,30 EUR. Mit Abgaben von 53,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 03.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Am 08.03.2028 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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