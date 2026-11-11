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11.11.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus

Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 56,56 EUR ab.

Bayer
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Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 56,56 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'512 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,52 EUR ab. Bei 56,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 276'852 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.11.2026 erreicht. 2,16 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2025 Kursverluste bis auf 26,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 115,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,56 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.6871 5.79 158150277
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