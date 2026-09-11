Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Bayer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 48,82 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'448 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie legte bis auf 49,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70'201 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 10,45 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 47,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Bayer gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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