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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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11.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag tiefer

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 48,19 EUR abwärts.

Bayer
45.75 CHF -1.49%
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Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 48,19 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'529 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,84 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,00 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'007'615 Aktien.

Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 10,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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