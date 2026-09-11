Bayer Aktie News: Bayer wird am Freitagmittag ausgebremst

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 48,65 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'544 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 48,60 EUR. Bei 49,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 312'235 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Gewinne von 10,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 47,01 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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