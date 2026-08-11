Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Die Bayer-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 49,19 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'337 Punkten steht. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 49,27 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 49,00 EUR. Bei 49,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 41'522 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 25,49 EUR. Abschläge von 48,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.05.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,81 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13.41 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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