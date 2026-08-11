Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Bayer zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 49,19 EUR.
Die Bayer-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 49,19 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'337 Punkten steht. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 49,27 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 49,00 EUR. Bei 49,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 41'522 Bayer-Aktien gehandelt.
Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 25,49 EUR. Abschläge von 48,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.05.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,81 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13.41 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie fester: Gericht verschiebt Anhörung zum Glyphosat-Vergleich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
12:29
|Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Dienstagmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa warten auf Impulse: Euro STOXX 50 mit Verschnaufpause (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
10.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.