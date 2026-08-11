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11.08.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kursverlusten

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 48,94 EUR nach.

Bayer
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Um 16:28 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 48,94 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'445 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 48,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 660'550 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,49 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,93 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Am 12.05.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.41 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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