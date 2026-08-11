Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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11.08.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Dienstagmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 48,81 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 48,81 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'292 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 48,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 340'005 Bayer-Aktien.
Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2025 auf bis zu 25,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Bayer gewährte am 12.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.41 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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