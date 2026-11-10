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10.11.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 56,94 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 56,94 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'587 Punkten liegt. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 57,78 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 322'839 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 57,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 26,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 03.11.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,20 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -6,39 Prozent auf 10.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.74 Mrd. EUR gelegen.
Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,43 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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