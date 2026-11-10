Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag höher

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 56,86 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'471 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,78 EUR. Bei 57,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'295'358 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2026 markierte das Papier bei 57,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 1,62 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2025 auf bis zu 26,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 53,97 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 03.11.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen. Am 08.03.2028 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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