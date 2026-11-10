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10.11.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittag

Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 56,94 EUR.

Bayer
52.29 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 56,94 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'611 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 57,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,10 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 721'365 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2026 auf bis zu 57,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 10.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 03.11.2026. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -6,39 Prozent auf 10.05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 08.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1474 19.03.2027 157791367
Long 129.7089 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1553 10.39 162583408
Long 10.882 5.44 161814797
Long 13.6536 3.53 162804693
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3385 10.71 157882341
Short 10.6599 6.66 158150277
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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