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10.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 48,72 EUR.

Bayer
46.44 CHF 0.71%
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Die Bayer-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 48,72 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'417 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 48,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,20 EUR. Bisher wurden heute 1'093'973 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 47,09 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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