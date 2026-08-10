Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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10.08.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 49,17 EUR.
Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 49,17 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'341 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 48,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,18 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 715'859 Stück gehandelt.
Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 25,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 94,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.41 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Bayer dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,46 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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