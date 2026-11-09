Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag fester

Die Bayer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 55,66 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'847 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 55,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113'777 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 56,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,69 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,20 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 10.05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 08.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,43 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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