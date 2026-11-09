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09.11.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag fester

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 55,66 EUR.

Bayer
50.65 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 55,66 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'847 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 55,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113'777 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 56,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,69 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,20 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 10.05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 08.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,43 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.8347 18.06.2027 157791370
Long 165.6863 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1008 10.28 161317879
Long 10.8056 5.20 162583407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7068 14.72 157882341
Short 7.5312 10.52 158150277
Short 13.9623 4.63 157840416
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -46.54 150862850
Long 8 -39.17 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’810.69 09.11.2026 09:33:26
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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