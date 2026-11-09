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09.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 56,06 EUR.
Das Papier von Bayer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 56,06 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'231 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 56,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,10 EUR. Bisher wurden heute 1'011'408 Bayer-Aktien gehandelt.
Bei 56,60 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen. Bayer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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