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09.11.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagnachmittag fester

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 56,06 EUR.

Bayer
51.94 CHF 3.78%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Bayer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 56,06 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'231 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 56,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,10 EUR. Bisher wurden heute 1'011'408 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei 56,60 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen. Bayer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4277 19.03.2027 158090157
Long 12.1081 17.09.2027 160236200
Long 170.8369 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9663 10.86 162583409
Long 9.4174 7.06 162583407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6387 12.39 157882341
Short 8.9218 8.28 158150277
Short 18.8348 2.51 157840416
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.83 133085688
Long 8 -12.31 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 15’828.38 13.83 SIBAEU
Short 16’467.49 8.65 SRB2PU
SMI-Kurs: 14’942.71 09.11.2026 17:18:26
Long 14’307.28 20.00 SY0DBU
Long 13’967.06 13.96 SRVNBU
Long 13’386.44 8.97 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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