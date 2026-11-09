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09.11.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursplus
Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,84 EUR zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,84 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'076 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,86 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,10 EUR. Zuletzt wechselten 471'379 Bayer-Aktien den Besitzer.
Bei 56,60 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 53,83 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Bayer veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10.05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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