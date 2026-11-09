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09.11.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursplus

Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,84 EUR zu.

Bayer
51.10 CHF 2.08%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,84 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'076 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,86 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,10 EUR. Zuletzt wechselten 471'379 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 56,60 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 53,83 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Bayer veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10.05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3583 18.06.2027 159488263
Long 11.1192 18.06.2027 157791370
Long 125.0908 18.12.2026 157965331
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.148 9.55 162583409
Long 9.811 5.70 162583407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.147 14.04 157882341
Short 8.3394 9.86 158150277
Short 17.2545 4.01 157840416
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.65 154026490
Long 8 -11.03 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 16’360.05 8.86 SYBQ4U
SMI-Kurs: 14’870.27 09.11.2026 12:40:00
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Long 13’908.93 13.89 S5YRBU
Long 13’326.22 8.99 S1BTPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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