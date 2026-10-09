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09.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag stärker

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 43,02 EUR.

Bayer
40.21 CHF 1.06%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 43,02 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'989 Punkten liegt. Bei 43,04 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 42,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116'722 Bayer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 25,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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