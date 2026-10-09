Bayer Aktie News: Bayer macht am Nachmittag Boden gut

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 44,04 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'125 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,07 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 914'149 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 22,43 Prozent Luft nach oben. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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