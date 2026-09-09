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09.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Mittwochvormittag

Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 48,99 EUR.

Bayer
46.12 CHF -0.17%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 48,99 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'884 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie sank bis auf 48,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 75'889 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 9,14 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,38 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 92.6681 18.12.2026 157965332
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Long 11.5835 6.12 158525076
Long 13.6277 4.75 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3558 11.61 158162486
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