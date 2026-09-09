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09.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 49,57 EUR zu.

Bayer
46.12 CHF -0.17%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 49,57 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 49,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 792'713 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 8,78 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 47,99 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 04.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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