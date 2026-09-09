Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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09.09.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer verliert am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 49,12 EUR.
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 49,12 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'669 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,85 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 337'586 Bayer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 90,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 09.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,52 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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