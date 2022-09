Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Freitag zu

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der Xetra-Sitzung um 1,5 Prozent auf 52,71 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 13'042 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 53,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,31 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 685'082 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 22,47 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 20,05 Prozent sinken.

Am 04.08.2022 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 12'819,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10'854,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,86 EUR je Aktie belaufen.

