Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Nachmittag

Die Bayer-Aktie notierte im Xetra-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 27,57 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 18'148 Punkten steht. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,37 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,29 EUR. Bisher wurden via Xetra 2'740'550 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 61,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 124,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit Abgaben von 9,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,507 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 05.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11'862,00 EUR im Vergleich zu 12'000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

