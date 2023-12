Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der Xetra-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 0,2 Prozent auf 31,78 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 16'747 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 31,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,76 EUR. Bisher wurden heute 2'934'828 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 106,61 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Bayer liess sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10'342,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11'281,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 vorlegen. Bayer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,32 EUR fest.

