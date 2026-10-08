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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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08.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 43,31 EUR ab.

Bayer
40.13 CHF -3.17%
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Die Bayer-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 43,31 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 24'858 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,24 EUR aus. Bei 43,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 85'490 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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