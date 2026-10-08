Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’752 0.8%  SPI 19’507 0.9%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’085 1.1%  Euro 0.9318 -0.1%  EStoxx50 6’184 0.9%  Gold 4’185 1.2%  Bitcoin 68’612 1.0%  Dollar 0.8309 -0.1%  Öl 102.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform
So steht es vor dem Wochenende um Franken, Euro und Dollar
Suche...
ETF Sparplan

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 43,08 EUR.

Bayer
40.21 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 43,08 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 24'961 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,93 EUR aus. Bei 43,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 887'150 Bayer-Aktien.

Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,16 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 67,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aktien von BASF, Bayer & Syngenta im Blick: Demonstrationen gegen 'Agrochemie' in Frankreich und der Schweiz

Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1528 18.06.2027 157879010
Long 11.7811 18.06.2027 157879014
Long 4005.5774 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6427 12.30 157976420
Long 12.1381 5.38 160236816
Long 22.2908 1.65 161358094
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.8931 16.38 160632551
Short 7.8541 8.94 160632550
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.84 133085688
Long 8 -23.08 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten