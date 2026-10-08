Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 43,08 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 24'961 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,93 EUR aus. Bei 43,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 887'150 Bayer-Aktien.

Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,16 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 67,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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