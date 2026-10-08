Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’637 -1.2%  SPI 19’338 -1.1%  Dow 51’098 -0.2%  DAX 24’807 -1.2%  Euro 0.9319 -0.1%  EStoxx50 6’127 -0.9%  Gold 4’130 0.5%  Bitcoin 67’046 -3.3%  Dollar 0.8310 -0.3%  Öl 103.5 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Small Caps schwächeln: Warum Micro Caps für Anleger interessant bleiben
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 43,30 EUR.

Bayer
39.79 CHF -3.98%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 43,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'881 Punkten realisiert. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,45 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380'623 Stück gehandelt.

Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,53 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,46 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aktien von BASF, Bayer & Syngenta im Blick: Demonstrationen gegen 'Agrochemie' in Frankreich und der Schweiz

Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0937 18.06.2027 157879010
Long 11.8924 18.06.2027 157879014
Long 404.8498 18.12.2026 157965329
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6613 12.92 157976420
Long 11.9073 6.05 160236816
Long 26.9562 0.86 159110318
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.9981 15.58 160632551
Short 8.097 8.19 160632550
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -32.98 150862850
Long 8 -23.74 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Telekom und NVIDIA: Zündet KI jetzt die T-Aktie?
16:34 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’257.01 19.59 S3B1TU
Short 14’542.69 13.95 SRB97U
Short 15’082.34 9.00 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’637.00 08.10.2026 17:30:32
Long 13’118.41 19.45 SJBCVU
Long 12’826.88 13.88 SGHBWU
Long 12’279.62 9.00 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 40.91 -2.83% Bayer

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.