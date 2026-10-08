Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 43,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'881 Punkten realisiert. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,45 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380'623 Stück gehandelt.

Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,53 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,46 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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