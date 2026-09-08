Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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08.09.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer zieht am Dienstagvormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 48,93 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,93 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'959 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 49,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 68'181 Bayer-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,52 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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