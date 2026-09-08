Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’058 -1.6%  SPI 19’848 -1.1%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 26’008 0.0%  Euro 0.9410 0.0%  EStoxx50 6’413 0.1%  Gold 4’358 -1.1%  Bitcoin 63’629 -0.7%  Dollar 0.8097 0.0%  Öl 99.3 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic vor dem Börsengang: Diese Chancen und Risiken erwarten Anleger beim möglichen Rekord-IPO
Meta-Aktie im Minus: Australien sagt Social-Media-Algorithmen den Kampf an
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Aktien im Fokus: Syngenta und Amoéba schliessen Vertriebsdeal für Biofungizid
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer macht am Nachmittag Boden gut

Bayer Aktie News: Bayer macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 48,97 EUR zu.

Bayer
46.20 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,97 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'931 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 49,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 787'386 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,11 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Bayer-Agrarsparte: Ziele bestätigt, Pipeline vor Start - Aktie fester

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.322 19.03.2027 157052936
Long 11.5321 18.12.2026 153820983
Long 92.2568 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0211 11.32 158162028
Long 11.2508 5.81 158525076
Long 13.1795 4.43 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4067 12.00 158162486
Short 9.414 7.18 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -40.79 150862850
Long 8 -32.63 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:08 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
10.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Broadcom nach Zahlen: KI-Boom – warum fällt die Aktie?
15:26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
10:16 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
09:51 EZB vor dem nächsten Zinsschritt
09:11 SG-Marktüberblick: 08.09.2026
08:58 Novartis und Swiss Re belasten
08:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Per Abwärts-Gap in die neue Woche
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’660.10 19.56 SEBBCU
Short 14’957.87 13.86 SD2BJU
Short 15’525.51 8.92 S1B4JU
SMI-Kurs: 14’057.61 08.09.2026 17:31:06
Long 13’492.06 19.97 STBJYU
Long 13’161.81 13.66 SYBDXU
Long 12’609.01 8.98 S42B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 45.20 -2.46% Bayer

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.