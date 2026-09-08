Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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08.09.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 48,97 EUR zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,97 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'931 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 49,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 787'386 Bayer-Aktien umgesetzt.
Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,11 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.
Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,52 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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