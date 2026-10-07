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07.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag um Nulllinie

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Aktie von Bayer hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,47 EUR an der Tafel.

Bayer
41.44 CHF -1.84%
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Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,47 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'238 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 44,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 43,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 122'295 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 21,25 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 42,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.87 Mrd. EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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