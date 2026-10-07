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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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07.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag schwächer

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 43,94 EUR.

Bayer
40.60 CHF -2.03%
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Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 43,94 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'054 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 43,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 945'927 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 18,51 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 41,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,52 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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