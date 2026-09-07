Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 48,76 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'035 Punkten steht. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,30 EUR nach. Bei 48,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59'450 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 47,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Am 04.08.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.87 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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