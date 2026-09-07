Bayer Aktie News: Bayer verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 48,82 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'973 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,00 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 48,30 EUR. Bei 48,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 197'747 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 47,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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