Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’304 -0.6%  SPI 20’085 -0.6%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’946 -0.4%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’381 -0.2%  Gold 4’386 -1.0%  Bitcoin 64’217 -1.5%  Dollar 0.8 -0.1%  Öl 97.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Deutsche Bank-Aktie unbeeindruckt: Finanzinstitut erzielt Vergleich - Millionen-Klage vom Tisch
Aktie im Fokus: Valora übergibt Betrieb von Kioskautomaten an Boostbar
Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien
Wegovy zeigt in Studie Wirkung bei Kindern: Novo Nordisk-Aktie im Blick
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Bayer Aktie News: Bayer verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Bayer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,82 EUR.

Bayer
45.47 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 48,82 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'973 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,00 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 48,30 EUR. Bei 48,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 197'747 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 47,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Bayer-Agrarsparte: Ziele bestätigt, Pipeline vor Start - Aktie fester

Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4107 19.03.2027 157052936
Long 12.0911 18.09.2026 153637909
Long 459.4611 18.09.2026 157965325
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1437 10.55 158162028
Long 11.723 4.99 158525076
Long 13.8545 3.60 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1756 12.99 158162486
Short 8.9647 8.14 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.64 133085688
Long 8 -12.10 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
10.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Bayer Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:50 Marktüberblick: Volkswagen-Aktie startet durch
09:07 Logo WHS Inflations-Showdown vor der Fed: CPI, PPI, Oracle & Adobe – kippt die Börsenrallye?
08:57 Börsengänge: Das Jahr der Superlative
08:57 SMI tritt auf der Stelle
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Warten auf neue Impulse
04.09.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’834.13 19.99 SNBHTU
Short 15’149.26 13.98 SQBAIU
Short 15’719.08 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’303.69 07.09.2026 13:44:31
Long 13’664.21 19.45 STB1IU
Long 13’352.62 13.84 SPB9EU
Long 12’768.82 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 46.34 3.60% Bayer

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.