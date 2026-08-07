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07.08.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 49,74 EUR.

Bayer
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Um 09:28 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 49,74 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'247 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 49,86 EUR. Bei 49,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 113'266 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,40 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,92 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 49,90 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.41 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 10.08.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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