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07.08.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 49,35 EUR.

Bayer
47.01 CHF 2.39%
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Die Bayer-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 49,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'337 Punkten steht. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,21 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 435'738 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,50 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Bayer veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.41 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 10.08.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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