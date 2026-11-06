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06.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 54,82 EUR.
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 54,82 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'743 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,84 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 55,00 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'918'978 Stück gehandelt.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 3,25 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 52,97 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 09.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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