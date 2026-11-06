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06.11.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag südwärts

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 53,94 EUR.

Bayer
50.05 CHF -2.26%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 53,94 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'710 Punkten steht. Bei 53,92 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'143'746 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 56,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 4,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 07.11.2025. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 109,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.8347 18.06.2027 157791370
Long 165.6863 18.12.2026 157965332
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1008 10.28 161317879
Long 10.8056 5.20 162583407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7068 14.72 157882341
Short 7.5312 10.52 158150277
Short 13.9623 4.63 157840416
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Long 5 -46.54 150862850
Long 8 -39.17 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 16’274.72 8.80 SXB66U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
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Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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